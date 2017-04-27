Киевлянину, который хотел продать украденный "Апостол", сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Киевлянину, задержанному при попытке сбыта украденной из библиотеки им.Вернадского старопечатной книги "Апостол", сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева, передает УНН.
"Киевской местной прокуратурой №10 сообщено о подозрении 35-летнему киевлянину, задержанному при попытке незаконно сбыть книгу "Апостол Деяния и послания", похищенную из Национальной библиотеки Украины имени Вернадского 10 мая 2016 года", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что злоумышленник спланировал встречу с потенциальным покупателем этой книги. Стоимость книги он оценил в 2,5 млн гривен.
Во вторник 25 апреля в ресторане на ул.Саксаганского продавца задержали.
Книга была изъята и осмотрена в присутствии сотрудников Национальной библиотеки Украины Вернадского, которые установили, что это именно тот экземпляр "Апостолу", который был похищен из библиотеки 10 мая 2016 года.
Похитителю книги сообщили о подозрении в совершении преступления по ст.198 УК Украины (сбыт имущества, полученного преступным путем).
Кроме того, в Шевченковский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
В отношении других лиц, которые были задержаны на месте происшествия, проводится проверка на их причастность к совершению уголовного преступления.
В то же время продолжаются мероприятия по установлению и розыску всех лиц, причастных к краже старопечатных книг.
Напомним, "Апостол" - одна из первых печатных книг Украины, изданная во Львове в 1564 году Иваном Федоровым - была похищена 10 мая 2016 года из отдела старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени Вернадского.
Нацполиция 25 апреля 2017 года нашла похищенную старопечатную книгу "Апостол".