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Киянину, який хотів продати викрадений "Апостол", повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Киянину, затриманому під час спроби збуту викраденого з бібліотеки ім. Вернадського стародрука "Апостол", повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва, передає УНН.

Киянину, який хотів продати викрадений "Апостол", повідомили про підозру

“Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру 35-річному киянину, затриманому під час спроби незаконно збути книгу „Апостол Деяния и послания“, викрадену з Національної бібліотеки України імені Вернадського 10 травня 2016 року”, — сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що зловмисник спланував зустріч з потенційним покупцем цієї книги. Вартість стародрука він оцінив у 2,5 млн гривень.

У вівторок 25 квітня в ресторані на вул.Саксаганського продавця затримали.

Книгу було вилучено та оглянуто в присутності співробітників Національної бібліотеки України ім.Вернадського, які встановили, що це саме той екземпляр “Апостолу”, який було викрадено з бібліотеки 10 травня 2016 року.

Викрадачу стародрука повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст.198 КК України (збут майна, одержаного злочинним шляхом).

Крім того, до Шевченківського районного суду Києва направлено клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Щодо інших осіб, які були затримані на місці події, проводиться перевірка на їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас тривають заходи щодо встановлення та розшуку усіх осіб, причетних до крадіжки стародрука.

Нагадаємо, “Апостол” — одна з перших друкованих книг України, видана у Львові в 1564 році Іваном Федоровим — була викрадена 10 травня 2016 року через відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені Вернадського.

Нацполіція 25 квітня 2017 року знайшла викрадений стародрук “Апостол”.

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