Киевлянин случайно застрелил мать из револьвера

Так, в дежурную часть Деснянского управления полиции поступил вызов об огнестрельном ранении на проспекте Владимира Маяковского.

По данным полиции, 36-летний мужчина случайно выстрелил из револьвера под патрон Флобера и ранил мать в живот.

"Киевлянин длительное время пьянствовал, поэтому между ним и матерью возникали конфликты. В тот день ссора закончилась госпитализацией 68-летней потерпевшей в больницу. Через неделю с медицинского учреждения мы получили сообщение о смерти женщины. В ходе получения дополнительных материалов следователи переквалифицировали уголовное производство с неосторожного тяжкого телесного повреждения на убийство по неосторожности", - сообщил начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

Следователем мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 119 УК Украины - убийство по неосторожности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области мужчина по неосторожности убил товарища из ружья: он споткнулся о диван, случайно нажал на курок и ранил знакомого.