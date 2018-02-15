Киевлянин победил на шахматном турнире в США
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Киевский гроссмейстер Павел Воронцов выиграл международный турнир “Saint Louis Norm Congress 2018”, который проходил в американском Сент-Луисе, информирует УНН со ссылкой на сообщество Украинский шахматы.
Наш земляк набрал 6 очков из 9-ти возможных (5 побед, 2 ничьи и 2 поражения). На 0,5 очка отстала от нашего соотечественника трехкратная чемпионка юниорского чемпионата мира Ставрула Цокалиду из Греции. Тройку лучших замкнул филиппинский гроссмейстер Марк Парагуа.
Отметим, что также на соревнованиях принимали участие представители США, Узбекистана и Венгрии. В общем выступали 10-ти спортсменов.
Напомним, что Воронцов вошел в десятку лучших юношеского мирового рейтинга шахматистов.