Киянин тріумфував на шаховому турнірі в США
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Київський гросмейстер Павло Воронцов виграв міжнародний турнір “Saint Louis Norm Congress 2018”, що відбувався в американському Сент-Луїсі, інформує УНН з посиланням на спільноту Українські шахи.
Наш земляк набрав 6 очок з 9-ти можливих (5 перемог, 2 нічиї і 2 поразки). На 0,5 очка відстала від нашого співвітчизника трикратна чемпіонка Юніорських чемпіонатів світу Ставрула Цокаліду з Греції. Трійку кращих замкнув філіппінський гросмейстер Марк Парагуа.
Відзначимо, що також на змаганнях приймали участь представники США, Узбекистану і Угорщини. Загалом виступали 10-ть спортсменів.
Нагадаємо, що Воронцов увійшов у десятку кращих юнацького світового рейтингу шахістів.