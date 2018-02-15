Киянин тріумфував на шаховому турнірі в США

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Київський гросмейстер Павло Воронцов виграв міжнародний турнір “Saint Louis Norm Congress 2018”, що відбувався в американському Сент-Луїсі, інформує УНН з посиланням на спільноту Українські шахи.

Наш земляк набрав 6 очок з 9-ти можливих (5 перемог, 2 нічиї і 2 поразки). На 0,5 очка відстала від нашого співвітчизника трикратна чемпіонка Юніорських чемпіонатів світу Ставрула Цокаліду з Греції. Трійку кращих замкнув філіппінський гросмейстер Марк Парагуа.

Відзначимо, що також на змаганнях приймали участь представники США, Узбекистану і Угорщини. Загалом виступали 10-ть спортсменів.

Нагадаємо, що Воронцов увійшов у десятку кращих юнацького світового рейтингу шахістів. 

Українські Національні Новини

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