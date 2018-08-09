Киевлянин Стаховский стал четвертьфиналистом турнира в Словении

Наш теннисист имея первый номер посева справился с 432 ракеткой мира Алтугом Челикбилеком из Турции — 7:6 (2), 6:2.

В первом круге Стаховский в трех сетах одолел 304 ракетку мира бельгийца Хеймана — 4:6, 6:3, 6:3.

За выход в полуфинал на киевлянина ожидает противостояние с французом Констаном Лестьенном (224 в АТР).

Добавим также, наш теннисист в паре с казахом Тимуром Хабибулин вышел в полуфинал парного разряда.