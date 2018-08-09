Киянин Стаховський став чвертьфіналістом турніру в Словенії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Український тенісист Сергій Стаховський вийшов до 1/4 фіналу челленджера “Zavarovalnica Sava Slovenia Open”, що триває в Порторожі (Словенія), інформує УНН з посиланням на сайт змагань.
Наш тенісист маючи перший номер посіву впорався із 432 ракеткою світу Алтугом Челікбілеком з Туреччини — 7:6 (2), 6:2.
У першому колі Стаховський в трьох сетах здолав 304 ракетку світу бельгійця Хеймана — 4:6, 6:3, 6:3.
За вихід до півфіналу на киянина очікує протистояння із французом Констаном Лестьєнном (224 в АТР).
Додамо також, наш тенісист у парі з казахом Тимуром Хабібуліним вийшов до півфіналу парного розряду.