Киевлянин пойдет под суд за убийство в супермаркете

"Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего киевлянина, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар мужчине", - сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в начале апреля в ТЦ на улице Калнышевского. Злоумышленник во время внезапно возникшего конфликта с одним из посетителей нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание. В результате пострадавший получил тяжелые травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа, и на следующий день скончался.

По результатам следствия, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего).

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве будут судить охранника супермаркета, ударил несовершеннолетнего металлической палкой.