Киевлянин пойдет под суд за убийство в супермаркете
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Столичная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который одним ударом убил человека в супермаркете, что произошло в апреле этого года на столичной Оболони. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.
"Завершено досудебное расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении 35-летнего киевлянина, который в ходе конфликта в супермаркете нанес смертельный удар мужчине", - сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел в начале апреля в ТЦ на улице Калнышевского. Злоумышленник во время внезапно возникшего конфликта с одним из посетителей нанес последнему удар в голову, от которого мужчина упал на пол и потерял сознание. В результате пострадавший получил тяжелые травмы в виде повреждений головного мозга, перелома костей свода и основания черепа, и на следующий день скончался.
По результатам следствия, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное нанесение телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего).
Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве будут судить охранника супермаркета, ударил несовершеннолетнего металлической палкой.