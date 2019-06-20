Киянин піде під суд за вбивство в супермаркеті
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Столична прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який одним ударом вбив людину у супермаркеті, що сталося у квітні цього року на столичній Оболоні. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
"Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 35-річного киянина, який у ході конфлікту у супермаркеті наніс смертельний удар чоловіку", - повідомили у відомстві.
Інцидент стався на початку квітня в ТЦ на вулиці Калнишевського. Зловмисник під час раптово виниклого конфлікту з одним з відвідувачів наніс останньому удар в голову, від якого чоловік впав на підлогу та втратив свідомість. В результаті потерпілий отримав важкі травми у вигляді ушкоджень головного мозку, перелому кісток склепіння і основ черепа, та наступного дня помер.
За результатами слідства, чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК України (умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого).
Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Києві судитимуть охоронця супермаркету, який вдарив неповнолітнього металевою палицею.