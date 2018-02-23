Киевляне снова нарастили долги за тепло

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60736 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 73517 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 76381 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106605 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100209 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104474 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111464 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО "Киевэнерго" на 1 февраля 2018 увеличилась на 466 млн грн до 5,18 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

"Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы - 2,8 млрд грн (2 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 800 млн грн соответственно", - говорится в сообщении.

Выросли и долги государственного бюджета за отопление и горячую воду.

"На 1 февраля 2018 года долг по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию достиг 946 млн грн. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 131,7 млн грн", - добавили в компании.

Наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду, как отмечается, - в Шевченковском (500 млн грн) и Деснянском (415 млн грн) районах.

Добавим, "Киевэнерго" обеспечивает тепловой энергией большую часть потребителей Киева. Пи этом ООО "Евро-Реконструкция" обеспечивает отоплением потребителей на левом берегу реки Днепр в столице.

Напомним, промпотребители увеличили долги перед "Нафтогазом" на 2,7 млн грн.

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Киев

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