Киевляне снова нарастили долги за тепло
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Задолженность столичных потребителей тепловой энергии перед ПАО "Киевэнерго" на 1 февраля 2018 увеличилась на 466 млн грн до 5,18 млрд грн, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
"Наибольшую задолженность за тепло, отопление и горячую воду перед "Киевэнерго" имеют население и ЖЭО столицы - 2,8 млрд грн (2 млрд грн за отопление, 800 млн грн за горячую воду) и 800 млн грн соответственно", - говорится в сообщении.
Выросли и долги государственного бюджета за отопление и горячую воду.
"На 1 февраля 2018 года долг по компенсации льгот и субсидий за теплоэнергию достиг 946 млн грн. Задолженность организаций, финансируемых из госбюджета, составила 131,7 млн грн", - добавили в компании.
Наиболее критическая ситуация с расчетами населения и ЖЭО за отопление и горячую воду, как отмечается, - в Шевченковском (500 млн грн) и Деснянском (415 млн грн) районах.
Добавим, "Киевэнерго" обеспечивает тепловой энергией большую часть потребителей Киева. Пи этом ООО "Евро-Реконструкция" обеспечивает отоплением потребителей на левом берегу реки Днепр в столице.
Напомним, промпотребители увеличили долги перед "Нафтогазом" на 2,7 млн грн.