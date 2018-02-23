Кияни знову наростили борги за тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Заборгованість столичних споживачів теплової енергії перед ПАТ "Київенерго" на 1 лютого 2018 року збільшилась на 466 млн грн до 5,18 млрд грн, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
"Найбільшу заборгованість за тепло, опалення та гарячу воду перед "Київенерго" мають населення і ЖЕО столиці – 2,8 млрд грн (2 млрд грн за опалення, 800 млн грн за гарячу воду) та 800 млн грн відповідно", - йдеться у повідомленні.
Зросли й борги державного бюджету за опалення та гарячу воду.
"На 1 лютого 2018 року борг з компенсації пільг та субсидій за теплоенергію досяг 946 млн грн. Заборгованість організацій, які фінансуються з держбюджету, становила 131,7 млн грн", - додали у компанії.
Найбільш критична ситуація з розрахунками населення та ЖЕО за опалення і гарячу воду, як зазначається, - у Шевченківському (500 млн грн) та Деснянському (415 млн грн) районах.
Додамо, "Київенерго" забезпечує тепловою енергією більшу частину споживачів Києва. Пи цьому ТОВ "Євро-Реконструкція" забезпечує опаленням споживачів на лівому березі ріки Дніпро в столиці.
Нагадаємо, промспоживачі збільшили борги перед "Нафтогазом" на 2,7 млн грн.