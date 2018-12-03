Киевляне сегодня снова испытают отсутствие холодной воды
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Жители 12 улиц из-за аварии остались без водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба АО “АК ”Киевводоканал" на странице в Facebook, передает УНН.
“Внимание! Диспетчерская служба Киевводоканала 1581 информирует. По состоянию на 16:00 понедельника, 3 декабря, ремонтные бригады „Киевводоканала“ работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской”, - говорится в сообщении.
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Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. Приносим извинения за временные неудобства.
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В “Киевводоканале” приносят извинения за временные неудобства и просят обращаться за справками в диспетчерскую службу “Киевводоканала” — 15-81,
Напомним, 29 ноября жители 24 улиц из-за масштабной аварии остались без холодной воды. Ранее в Ассоциации “Укрводоканалэкология” предупредили, что централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.