Киевляне сегодня снова испытают отсутствие холодной воды

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80716 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102582 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137385 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135558 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132029 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126316 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164075 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117942 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141527 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киевляне сегодня снова испытают отсутствие холодной воды

Киевляне сегодня снова испытают отсутствие холодной воды

Киев  •  УНН

 • 10799 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Жители 12 улиц из-за аварии остались без водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба АО “АК ”Киевводоканал" на странице в Facebook, передает УНН.

“Внимание! Диспетчерская служба Киевводоканала 1581 информирует. По состоянию на 16:00 понедельника, 3 декабря, ремонтные бригады „Киевводоканала“ работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской”, - говорится в сообщении.

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Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

  • ул. Дорогожицкая, 7
  • ул. Сергея Гусовского, 2, 2А;
  • ул. Амвросия Бучмы, 5/1, 7А;
  • пр-т. Павла Тычины, 11А, 11Б, 13;
  • пр-т. Георгия Гонгадзе, 20, 20Е;
  • ул. Приречная, 9, 11;
  • пр-т. Маршала Рокоссовского, 8;
  • бул. Перова, 2;
  • пр-т. Владимира Маяковского, 1, 1А, 1Б, 3, 3А, 3Б;
  • ул. Монтажников с 84 по 123;
  • ул. Нечуй-Левицкого с 18 по 38;
  • ул. Полевая, 33/1, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47.

    • Ориентировочный срок ликвидации повреждений: 1 сутки. Приносим извинения за временные неудобства.

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    В “Киевводоканале” приносят извинения за временные неудобства и просят обращаться за справками в диспетчерскую службу “Киевводоканала” — 15-81, (044) 200-73-01.

    Напомним, 29 ноября жители 24 улиц из-за масштабной аварии остались без холодной воды. Ранее в Ассоциации “Укрводоканалэкология” предупредили, что централизованное питьевое водоснабжение в Украине оказалось под угрозой.

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

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