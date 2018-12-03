Кияни сьогодні знову відчують брак холодної води
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Жителі 12 вулиць через аварію залишились без водопостачання. Про це повідомила прес-служба ПрАТ “АК “Київводоканал” на сторінці у Facebook, передає УНН.
“Увага! Диспетчерська служба Київводоканалу 1581 інформує. Станом на 16:00 понеділка, 3 грудня, ремонтні бригади „Київводоканалу“ працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською”, — йдеться у повідомленні.
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Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень: 1 доба. Перепрошуємо за тимчасові незручності.
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У “Київводоканалі” перепрошують за тимчасові незручності та просять звертатися за довідками до Диспетчерської служби “Київводоканалу” — 15-81,
Нагадаємо, 29 листопада мешканці 24 вулиць через масштабну аварію залишились без холодної води. Раніше в Асоціації “Укрводоканалекологія” попередили, що централізоване питне водопостачання в Україні опинилося під загрозою.