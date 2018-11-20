Централізоване водопостачання в Україні під загрозою - "Укрводоканалекологія"

"Кабінет Міністрів України виключив з проекту Закону України "Про державний бюджет на 2019 рік" кошти передбачені для фінансування програми "Питна вода України", яка була прийнята на підтримку галузі водопостачання ще у 2011 році. Законом було передбачене фінансування цієї Програми на суму біля 3 млрд гривень за рахунок Державного бюджету. На жаль, за всі попередні роки було виділено лише 208 млн грн", - сказано в повідомлені.

Станом на сьогоднішній день знос мереж, споруд та обладнання систем водопостачання та водовідведення в Україні становить понад 50%, значно збільшилася кількість аварій та втрати води. За таких умов підприємствам галузі дуже важко забезпечувати надання якісних послуг.



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"Ситуацію ускладнює також те, що підприємствам галузі не відшкодовано біля 2,5 млрд. гривень різниці в тарифах. Зросли ціни на електроенергію, реагенти, пальне, майже вдвічі зросли податки", - підкреслено в повідомлені.

Водоканали України мають інвестиційні програми за рахунок тарифів, але кошти, передбачені цими програмами, є мізерними в порівнянні з масштабами необхідних робіт.

"За підрахунками експертів, сума коштів, яка потрібна для реконструкції підприємств водопостачання та водовідведення України складає біля 40 млрд доларів США. Це колосальна сума, яка є непід’ємною для водопровідно-каналізаційної галузі. Водоканали України розраховують хоча б на мінімальну підтримку держави, необхідну для проведення нагальних робіт. Якщо не вжити термінових заходів для підтримки складного водопровідно-каналізаційного господарства, вже в найближчому майбутньому можна поставити під загрозу надання в Україні послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Асоціація "Укрводоканалекологія", яка об’єднує водопровідно-каналізаційні підприємства, вимагає від Верховної Ради та Кабінету міністрів передбачити в проекті бюджету України на 2019 рік кошти для фінансування програми "Питна вода", - резюмували у прес-службі.



Як повідомляв УНН, кияни отримають за жовтень нові рахунки із підвищеними на 17,23% тарифами на холодну воду.



7 листопада на підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води.