Централизованное водоснабжение в Украине под угрозой - "Укрводоканалэкология"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Централизованное питьевое водоснабжение в Украине под угрозой. Об этом сообщает Ассоциация "Укрводоканалэкология" на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Кабинет Министров Украины исключил из проекта Закона Украины "О государственном бюджете на 2019" средства предусмотрены для финансирования программы "Питьевая вода Украины", которая была принята на поддержку отрасли водоснабжения еще в 2011 году. Законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд гривен из государственного бюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено всего 208 млн грн ", - говорится в сообщении.
По состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потери воды. При таких условиях предприятиям отрасли очень трудно обеспечивать предоставление качественных услуг.
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"Ситуацию осложняет тот факт, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд. Гривен разницы в тарифах. Выросли цены на электроэнергию, реагенты, горючее, почти вдвое выросли налоги", - подчеркивается в сообщении.
Водоканалы Украины имеют инвестиционные программы за счет тарифов, но средства, предусмотренные этими программами, являются мизерными по сравнению с масштабами необходимых работ.
"По подсчетам экспертов, сумма средств, которая нужна для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украине составляет около 40 млрд долларов США. Это колоссальная сумма, которая является неподъемной для водопроводно-канализационной отрасли. Водоканалы Украины рассчитывают хотя бы на минимальную поддержку государства, необходимую для проведения неотложных работ. Если не принять срочные меры для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованого водоснабжения и водоотведения. Ассоциация "Укрводоканалэкология", которая объединяет водопроводно-канализационные предприятия, требует от Верховной Рады и Кабинета министров предусмотреть в проекте бюджета Украины на 2019 средства для финансирования программы "Питьевая вода", - резюмировали в пресс-службе.
Как сообщал УНН, киевляне получат за октябрь новые счета с повышенными на 17,23% тарифам на холодную воду.
7 ноября на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды.