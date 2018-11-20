Централизованное водоснабжение в Украине под угрозой - "Укрводоканалэкология"

"Кабинет Министров Украины исключил из проекта Закона Украины "О государственном бюджете на 2019" средства предусмотрены для финансирования программы "Питьевая вода Украины", которая была принята на поддержку отрасли водоснабжения еще в 2011 году. Законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд гривен из государственного бюджета. К сожалению, за все предыдущие годы было выделено всего 208 млн грн ", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потери воды. При таких условиях предприятиям отрасли очень трудно обеспечивать предоставление качественных услуг.



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"Ситуацию осложняет тот факт, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд. Гривен разницы в тарифах. Выросли цены на электроэнергию, реагенты, горючее, почти вдвое выросли налоги", - подчеркивается в сообщении.

Водоканалы Украины имеют инвестиционные программы за счет тарифов, но средства, предусмотренные этими программами, являются мизерными по сравнению с масштабами необходимых работ.

"По подсчетам экспертов, сумма средств, которая нужна для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украине составляет около 40 млрд долларов США. Это колоссальная сумма, которая является неподъемной для водопроводно-канализационной отрасли. Водоканалы Украины рассчитывают хотя бы на минимальную поддержку государства, необходимую для проведения неотложных работ. Если не принять срочные меры для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованого водоснабжения и водоотведения. Ассоциация "Укрводоканалэкология", которая объединяет водопроводно-канализационные предприятия, требует от Верховной Рады и Кабинета министров предусмотреть в проекте бюджета Украины на 2019 средства для финансирования программы "Питьевая вода", - резюмировали в пресс-службе.



Как сообщал УНН, киевляне получат за октябрь новые счета с повышенными на 17,23% тарифам на холодную воду.



7 ноября на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды.