Киевлянам полностью вернули свет и воду

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"Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Энергоснабжение в Киеве также восстановили", - сообщил мэр в Телеграм.

Детали

Но отключение света применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, - значительный, добавил Кличко.

Он отметил, что специалисты работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.

Дополнение

В Киеве без света на вечер 31 октября было 270 тысяч квартир, а 40% потребителей столицы остались без воды.