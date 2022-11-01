Киевлянам полностью вернули свет и воду
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Водоснабжение в дома киевлян полностью восстановили, как и электроснабжение, после вражеских атак накануне, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во вторник, 1 ноября, пишет УНН.
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"Водоснабжение в дома киевляне полностью восстановили. Энергоснабжение в Киеве также восстановили", - сообщил мэр в Телеграм.
Детали
Но отключение света применяют, поскольку дефицит в энергосистеме, после варварских атак агрессора, - значительный, добавил Кличко.
Он отметил, что специалисты работали почти сутки, чтобы вернуть воду и свет жителям столицы.
Дополнение
В Киеве без света на вечер 31 октября было 270 тысяч квартир, а 40% потребителей столицы остались без воды.