Киянам повністю повернули світло і воду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Водопостачання в домівки кияни повністю відновили, як і електропостачання, після ворожих атак напередодні, повідомив мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 1 листопада, пише УНН.
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"Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Енергопостачання в Києві також відновили", - повідомив мер у Телеграм.
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Але вимкнення світла застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний, додав Кличко.
Він наголосив, що спеціалісти працювали майже добу, щоб повернути воду та світло жителям столиці.
Доповнення
У Києві без світла на вечір 31 жовтня було 270 тисяч квартир, а 40% споживачів столиці залишилися без води.