Киянам повністю повернули світло і воду

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"Водопостачання в домівки кияни повністю відновили. Енергопостачання в Києві також відновили", - повідомив мер у Телеграм.

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Але вимкнення світла застосовують, оскільки дефіцит в енергосистемі, після варварських атак агресора, - значний, додав Кличко.

Він наголосив, що спеціалісти працювали майже добу, щоб повернути воду та світло жителям столиці.

Доповнення

У Києві без світла на вечір 31 жовтня було 270 тисяч квартир, а 40% споживачів столиці залишилися без води.