Киевлянам могут пересчитать некорректные платежки за тепло

"Мы определили основные проблемы, которые повлияли на уровень начисления за тепло. В первую очередь, мы обращаем внимание ПАО "Киевэнерго" на необходимость предоставления доступа к снятию показаний домовых счетчиков. Это позволит обеспечить контроль жителей по объемам начислений. Проблемным вопросом является несоответствие площадей, когда заявленная отапливаемая площадь меньше, чем реальная. То есть люди очень часто платят за достроенные соседом мансарды или вообще коммерческие помещения", - пояснил П.Пантелеев.

Также он отметил необходимость предоставления всем потребителям показаний квартирных счетчиков. Это обеспечит справедливость начислений для всех жителей многоэтажки.

"Мы также вводим сеть общественных инспекторов. Каждый желающий, в частности, представители депутатского корпуса могут самостоятельно или направив помощников, принять участие в наших инспекциях и проверках", - отметил П.Пантелеев.



Как сообщал УНН, В.Кличко обязал "Киевэнерго" предоставить киевлянам доступ к домовым счетчикам.