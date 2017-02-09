Киянам можуть перерахувати некоректні платіжки за тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Житлово-комунальна інспекція Києва здійснить перевірку 203 заявок киян щодо некоректних нарахувань за опалення, отримане в грудні. У разі підтвердження порушень і зловживань місто вимагатиме перерахунку. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Ми визначили основні проблеми, що вплинули на рівень нарахування за тепло. У першу чергу, ми звертаємо увагу ПАТ „Київенерго“ на необхідність надання доступу до зняття показань будинкових лічильників. Це дозволить забезпечити контроль мешканців за обсягами нарахувань. Проблемним питанням є невідповідність площ, коли заявлена опалювана площа менша, ніж реальна. Тобто люди дуже часто платять за добудовані сусідом мансарди або взагалі комерційні приміщення”, — пояснив П.Пантелеєв.
Також він наголосив на необхідності надання всім споживачам показань квартирних лічильників. Це забезпечить справедливість нарахувань для всіх мешканців багатоповерхівки.
“Ми також запроваджуємо мережу громадських інспекторів. Кожен бажаючий, зокрема, представники депутатського корпусу можуть самостійно або направивши помічників, взяти участь у наших інспекціях і перевірках”, — зауважив П.Пантелеєв.
Як повідомляв УНН, В.Кличко зобов’язав “Київенерго” надати киянам доступ до будинкових лічильників.