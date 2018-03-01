Киевлян предупредили о задержках с движением общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Из-за ухудшения погодных условий общественный транспорт в Киеве может курсировать без соблюдения графика движения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
"В связи с ухудшением погодных условий на всех маршрутах общественного транспорта введено оперативное положение - курсирование без соблюдения графика движения", - отметили в КГГА со ссылкой на данные "Киевпасстранс".
Сотрудники КП в усиленном режиме убирают пути и остановки, балансодержателем которых является коммунальное предприятие.
Напомним, утренний Киев остановился в пробках.