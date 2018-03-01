Киян попередили про затримки з рухом громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Через погіршення погодних умов громадський транспорт у Києві може курсувати без дотримання графіку руху. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
"У зв’язку з погіршенням погодних умов на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування без дотримання графіку руху", - зазначили у КМДА з посиланням на дані "Київпастрансу".
Співробітники КП у посиленому режимі прибирають колії та зупинки, балансоутримувачем яких є комунальне підприємство.
Нагадаємо, ранковий Київ зупинився у заторах.