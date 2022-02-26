Киевлян предупредили о боях на улицах города: не подходите к окнам и не выходите из укрытия
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. На улицах Киева сейчас идут активные боевые действия. В КГГА попросили киевлян соблюдать правила безопасности, сообщает УНН.
Приводим сообщение городских властей:
Просим сохранять спокойствие и быть максимально осторожными!
— Если вы в укрытии — не оставляйте его сейчас.
— Если вы дома — не подходите к окнам, не выходите на балконы. Укройтесь в закрытом помещении, например, в ванне, и прикройтесь чем-то, что помешает ранению от обломков от пуль.
— Если услышите сирены (сигнал “Воздушная тревога”) — немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!
Напомним
Карта укрытий доступна по ссылке.
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