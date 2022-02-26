Киевлян предупредили о боях на улицах города: не подходите к окнам и не выходите из укрытия

Приводим сообщение городских властей:

Просим сохранять спокойствие и быть максимально осторожными!

— Если вы в укрытии — не оставляйте его сейчас.

— Если вы дома — не подходите к окнам, не выходите на балконы. Укройтесь в закрытом помещении, например, в ванне, и прикройтесь чем-то, что помешает ранению от обломков от пуль.

— Если услышите сирены (сигнал “Воздушная тревога”) — немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!

Напомним

Карта укрытий доступна по ссылке.

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