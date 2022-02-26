Киян попередили про бої на вулицях міста: не підходьте до вікон та не виходьте з укриття
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. На вулицях Києва зараз відбуваються активні бойові дії. У КМДА попросили киян дотримуватися правил безпеки, повідомляє УНН.
Наводимо повідомлення міської влади:
Просимо зберігати спокій та бути максимально обережними!
— Якщо ви в укритті — не залишайте його зараз.
— Якщо ви вдома — не підходьте до вікон, не виходьте на балкони. Сховайтеся у закритому приміщенні, наприклад, у ванні, та прикрийтеся чимось, що завадить пораненню від уламків від куль.
— Якщо почуєте сирени (сигнал “Повітряна тривога”) — негайно прямуйте до найближчого укриття!
Нагадаємо
Мапа укриттів доступна за посиланням.
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