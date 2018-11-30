Китайском исследователю, который утверждает, что изменил гены детей, запретили эксперименты

Генные манипуляции, которые совершил ученый с эмбрионами двух новорожденных девочек, является “исключительно отвратительными” и нарушают китайские законы и научную этику, заявил заместитель министра науки КНР Сюй Нанпине в четверг, 29 ноября.

По словам Хэ, в ноябре родились близнецы, в которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ, отключив ген CCR5. Ученый рассказал о своей работе в интервью Associated Press, научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений пока нет. Вместе с тем, его университет, а также больница, которые якобы одобрил исследования Хэ, заявили, что шокированы новостью и проводят собственные расследования. Хотя в Китае запрещено клонирование человека, прямого запрета на генетическое изменение и имплантацию жизнеспособных эмбрионов, в отличие от США, там нет.

Как ранее информировал УНН со ссылкой на Nature, экспертная комиссия представителей министерств здравоохранения и науки Японии предложила проект правил, которые позволили бы изменения генов человеческих эмбрионов на ранних стадиях развития.