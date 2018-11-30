Китайському досліднику, який стверджує, що змінив гени дітей, заборонили експерименти

Генні маніпуляції, які здійснив учений із ембріонами двох новонароджених дівчаток, є “винятково огидними” й порушують китайські закони і наукову етику, заявив заступник міністра науки КНР Сюй Нанпін у четвер, 29 листопада.

За словами Хе, в листопаді народилися близнята, у яких він спробував створити стійкість до зараження ВІЛ, відключивши ген CCR5. Учений розповів про свою роботу в інтерв’ю Associated Press, наукової статті про його дослідженні або незалежних підтверджень поки немає. Разом із тим, його університет, а також лікарня, яка нібито схвалила дослідження Хе, заявили, що шоковані новиною та проводять власні розслідування. Хоча в Китаї заборонено клонування людини, прямої заборони на генетичне редагування та імплантацію життєздатних ембріонів, на відміну від США, там немає.

Як раніше інформував УНН із посиланням на Nature, експертна комісія представників міністерств охорони здоров’я та науки Японії запропонувала проект правил, що дозволили б редагування генів людських ембріонів на ранніх стадіях розвитку.