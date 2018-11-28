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Китайська влада розберуться в історії із генетично відредагованими дітьми

Китайська влада розберуться в історії із генетично відредагованими дітьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Китайська Національна комісія з охорони здоров'я розслідує ситуацію з нібито першими у світі CRISPR-дітьми, про народження яких у понеділок заявив китайський вчений Цзянькуй Хе. Про це інформує УНН із посиланням на N+1.

За словами вченого, в листопаді народилися близнята, у яких він спробував створити стійкість до зараження ВІЛ, відключивши ген CCR5. Хе розповів про свою роботу в інтерв’ю Associated Press, наукової статті про його дослідженні або незалежних підтверджень поки немає. Разом із тим, його університет, а також лікарня, яка нібито схвалила дослідження Хе, заявили, що шоковані новиною та проводять власні розслідування. Хоча в Китаї заборонено клонування людини, прямої заборони на генетичне редагування та імплантацію життєздатних ембріонів, на відміну від США, там немає.

Як наголошується в заяві на англомовному сайті комісії, вона перевіряє повідомлення ЗМІ та “негайно зажадала від комісії з охорони здоров’я провінції Гуандун серйозно розслідувати ці повідомлення”. Комісія обіцяє опублікувати результати свого розслідування “досить оперативно”.

Після повідомлення про проект Хе один з творців технології редагування генома CRISPR/Cas, Фен Чжан, закликав ввести глобальний мораторій на імплантацію відредагованих ембріонів і народження таких дітей. В офіційному повідомленні другого міжнародного саміту з редагування генома людини у Гонконзі, який відкрився у вівторок, говориться, що Хе виступить на ньому в середу.

Як раніше інформував УНН із посиланням на Nature, ккспертна комісія представників міністерств охорони здоров’я та науки Японії запропонувала проект правил, що дозволили б редагування генів людських ембріонів на ранніх стадіях розвитку.

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