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Китайские власти разберутся в истории с генетически отредактированными детьми

Киев  •  УНН

 • 9852 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Китайская Национальная комиссия по здравоохранению расследует ситуацию с якобы первыми в мире CRISPR-детьми, о рождении которых в понедельник заявил китайский ученый Цзянькуй Хэ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на N + 1.

По словам ученого, в ноябре родились близняшки, у которых он попытался создать устойчивость к заражению ВИЧ, отключив ген CCR5. Хэ рассказал о своей работе в интервью Associated Press, научной статьи о его исследовании или независимых подтверждений пока нет. Вместе с тем, его университет, а также больница, которая якобы одобрила исследования Хэ, заявили, что шокированы новостями и проводят собственные расследования. Хотя в Китае запрещено клонирование человека, прямого запрета на генетическое редактирование и имплантацию жизнеспособных эмбрионов, в отличие от США, там нет.

Как отмечается в заявлении на англоязычном сайте комиссии, она проверяет сообщения СМИ и «немедленно потребовала от комиссии по здравоохранению провинции Гуандун серьезно расследовать эти сообщения». Комиссия обещает опубликовать результаты своего расследования «достаточно оперативно». 

После сообщения о проекте Хэ один из создателей технологии редактирования генома CRISPR/Cas, Фэн Чжан, призвал ввести глобальный мораторий на имплантацию отредактированных эмбрионов и рождение таких детей. В официальном сообщении второго международного саммита по редактированию генома человека в Гонконге, который открылся во вторник, говорится, что Хэ выступит на нем в среду.

Как ранее информировал УНН со ссылкой на Nature, ккспертна комиссия представителей министерств здравоохранения и науки Японии предложила проект правил, которые позволили бы изменение генов человеческих эмбрионов на ранних стадиях развития.

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