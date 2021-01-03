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Китайский зонд выйдет на орбиту Марса в феврале

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 января. УНН. Китайский зонд "Тяньвень-1" до утра воскресенья преодолел более 400 миллионов километров и, как ожидается, выйдет на орбиту Марса в следующем месяце. Об этом со ссылкой на Национальное космическое управление Китая (CNSA) сообщает Xinhua, передает УНН.

Китайский зонд выйдет на орбиту Марса в феврале

По состоянию на 6 утра воскресенья по пекинскому времени, зонд находится в космосе 163 дня. Он находился примерно в 130 млн км от Земли и примерно в 8,3 млн км от Марса.

По данным CNSA, зонд работает стабильно и должен замедлиться перед выходом на орбиту Марса более чем через месяц, и подготовкой к посадке на красную планету.

После выхода на орбиту Марса, зонд проведет два-три месяца, изучая потенциальные места посадки, используя камеру с высоким разрешением для подготовки к посадке в мае.

Самой сложной частью миссии будет мягкая посадка, автономный процесс зонда, который длится от семи до восьми минут. Зонд будет использовать свою аэродинамическую форму, парашют и реактивную ракету для замедления и амортизатора для касания.

После посадки марсоход будет выпущен для проведения научных исследований с ожидаемым сроком службы не менее 90 марсианских дней (около трех месяцев на Земле), а орбитальный аппарат - с расчетным сроком службы один марсианский год (около 687 дней на Земле) будет ретранслировать связь для марсохода, проводя собственное научное исследование.

Как сообщал УНН, "Тяньвень-1" был запущен 23 июля с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-5" (CZ-5, "Великий поход - 5") с космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань. Примерно через семь месяцев зонд приблизится к Марсу, сделав серию из четырех маневров на пути к четвертой планете Солнечной системы, первый из которых был успешно завершен в начале августа. Следующая коррекция орбиты будет проведена в сентябре.

Среди научных целей миссии - исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты. Во время подготовки миссии Государственное космическое управление КНР сотрудничало с Европейским космическим агентством, Францией, Австрией и Аргентиной.

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