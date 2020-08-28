Китайский зонд "Тяньвень-1" пролетел более 100 млн км на пути к Марсу

“По данным на 10:08 28 августа (05:08 по киевскому времени), первый китайский зонд для исследования Марса „Тяньвэнь-1“ преодолел порядка 100 млн км... Все оборудование находится в стабильном состоянии, работа устойчиво продвигается согласно плану”, — говорится в заявлении.

В настоящее время расстояние от зонда до Земли составляет порядка 10,75 млн км. В документе подчеркивается, что “траектория движения зонда к Марсу не является прямой линией, а представляет собой дугу”. Именно поэтому расстояние от аппарата до Земли меньше, чем фактически пройденный путь “Тяньвэнь-1” по направлению к Марсу.

Справка: “Тяньвэнь-1” был запущен 23 июля с помощью ракеты-носителя “Чанчжэн-5” (CZ-5, “Великий поход — 5”) с космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань. Примерно через семь месяцев зонд приблизится к Марсу, совершив серию из четырех маневров на пути к четвертой планете Солнечной системы, первый из которых был успешно завершен в начале августа. Следующая коррекция орбиты будет произведена в сентябре.

В общей сложности “Тяньвэнь-1” проработает на орбите Марса почти три месяца, после чего от него отделится посадочная платформа, которая совершит посадку на территории равнины Утопия, крупнейшего ударного кратера Солнечной системы. После проверки всех систем на поверхности планеты марсоход покинет платформу и начнет изучение Марса.

Среди научных целей миссии — исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, поиски залежей льда и осадочных пород, изучение ионосферы, магнитного поля и внутренней структуры планеты. Во время подготовки миссии Государственное космическое управление КНР сотрудничало с Европейским космическим агентством, Францией, Австрией и Аргентиной.