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Китайський зонд "Тяньвень-1" пролетів понад 100 млн км на шляху до Марса

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. Китайський зонд для вивчення Марса “Тяньвень-1” за 36 днів польоту подолав близько 100 млн км, політ проходить успішно. Про це в п’ятницю повідомило Державне космічне управління КНР, пише УНН.

Китайський зонд "Тяньвень-1" пролетів понад 100 млн км на шляху до Марса

“За даними на 10:08 28 серпня (05:08 за київським часом), перший китайський зонд для дослідження Марса „Тяньвень-1“ подолав близько 100 млн км... Все обладнання знаходиться в стабільному стані, робота стійко просувається згідно з планом”, — йдеться в заяві.

В даний час відстань від зонда до Землі становить близько 10,75 млн. км У документі підкреслюється, що “траєкторія руху зонда до Марса не є прямою лінією, а являє собою дугу”. Саме тому відстань від апарата до Землі менше, ніж фактично пройдений шлях “Тяньвень-1” у напрямку до Марса.

Довідка: “Тяньвень-1” був запущений 23 липня з допомогою ракети-носія “Чанчжен-5” (CZ-5, “Великий похід — 5”) з космодрому Веньчан, розташованого в південній провінції Хайнань. Приблизно через сім місяців зонд наблизиться до Марса, зробивши серію з чотирьох маневрів на шляху до четвертої планеті Сонячної системи, перший з яких був успішно завершений на початку серпня. Наступна корекція орбіти буде проведена у вересні.

В цілому “Тяньвень-1” пропрацює на орбіті Марса майже три місяці, після чого від нього відокремиться посадкова платформа, яка здійснить посадку на території рівнини Утопія, найбільшого ударного кратера Сонячної системи. Після перевірки всіх систем на поверхні планети марсохід покине платформу і почне вивчення Марса.

Серед наукових цілей місії — дослідження морфології та геологічних характеристик поверхні Марса, пошуки покладів льоду і осадових порід, вивчення іоносфери, магнітного поля і внутрішньої структури планети. Під час підготовки місії Державне космічне управління КНР співпрацювало з Європейським космічним агентством, Францією, Австрією і Аргентиною.

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