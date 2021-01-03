Китайський зонд вийде на орбіту Марса в лютому

Станом на 6 ранку неділі за пекінським часом, зонд знаходиться в космосі 163 дні. Він знаходився приблизно в 130 млн км від Землі і приблизно в 8,3 млн км від Марса.

За даними CNSA, зонд працює стабільно і має сповільнитися перед виходом на орбіту Марса більш ніж через місяць, і підготовкою до посадки на червону планету.

Після виходу на орбіту Марса, зонд проведе два-три місяці, вивчаючи потенційні місця посадки, використовуючи камеру з високою роздільною здатністю для підготовки до посадки в травні.

Найскладнішою частиною місії буде м'яка посадка, автономний процес зонда, який триває від семи до восьми хвилин. Зонд буде використовувати свою аеродинамічну форму, парашут і реактивну ракету для уповільнення і амортизатора для торкання.

Після посадки марсохід буде випущений для проведення наукових досліджень з очікуваним терміном служби не менше 90 марсіанських днів (близько трьох місяців на Землі), а орбітальний апарат - з розрахунковим терміном служби один марсіанський рік (близько 687 днів на Землі) буде ретранслювати зв'язок для марсохода, проводячи власне наукове дослідження.

Як повідомляв УНН, "Тяньвень-1" був запущений 23 липня за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" (CZ-5, "Великий похід - 5") з космодрому Веньчан, розташованого в південній провінції Хайнань. Приблизно через сім місяців зонд наблизиться до Марса, зробивши серію з чотирьох маневрів на шляху до четвертої планеті Сонячної системи, перший з яких був успішно завершений на початку серпня. Наступна корекція орбіти буде проведена у вересні.

Серед наукових цілей місії - дослідження морфології та геологічних характеристик поверхні Марса, пошуки покладів льоду і осадових порід, вивчення іоносфери, магнітного поля і внутрішньої структури планети. Під час підготовки місії Державне космічне управління КНР співпрацювало з Європейським космічним агентством, Францією, Австрією й Аргентиною.