Китайський зонд вийде на орбіту Марса в лютому

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 4922 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 17344 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 42311 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 90722 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 176837 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205592 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180258 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171544 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115458 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89774 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
68%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83711 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100733 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 18195 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23828 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 7700 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 204714 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 236180 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 324963 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 487128 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5472 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8688 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44403 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48124 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52493 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Китайський зонд вийде на орбіту Марса в лютому

Київ • УНН

 • 14779 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Китайський зонд "Тяньвень-1" до ранку неділі подолав понад 400 мільйонів кілометрів і, як очікується, вийде на орбіту Марса в наступному місяці. Про це з посиланням на Національне космічне управління Китаю (CNSA) повідомляє Xinhua, передає УНН.

Китайський зонд вийде на орбіту Марса в лютому

Станом на 6 ранку неділі за пекінським часом, зонд знаходиться в космосі 163 дні. Він знаходився приблизно в 130 млн км від Землі і приблизно в 8,3 млн км від Марса.

За даними CNSA, зонд працює стабільно і має сповільнитися перед виходом на орбіту Марса більш ніж через місяць, і підготовкою до посадки на червону планету.

Після виходу на орбіту Марса, зонд проведе два-три місяці, вивчаючи потенційні місця посадки, використовуючи камеру з високою роздільною здатністю для підготовки до посадки в травні.

Найскладнішою частиною місії буде м'яка посадка, автономний процес зонда, який триває від семи до восьми хвилин. Зонд буде використовувати свою аеродинамічну форму, парашут і реактивну ракету для уповільнення і амортизатора для торкання.

Після посадки марсохід буде випущений для проведення наукових досліджень з очікуваним терміном служби не менше 90 марсіанських днів (близько трьох місяців на Землі), а орбітальний апарат - з розрахунковим терміном служби один марсіанський рік (близько 687 днів на Землі) буде ретранслювати зв'язок для марсохода, проводячи власне наукове дослідження.

Як повідомляв УНН, "Тяньвень-1" був запущений 23 липня за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" (CZ-5, "Великий похід - 5") з космодрому Веньчан, розташованого в південній провінції Хайнань. Приблизно через сім місяців зонд наблизиться до Марса, зробивши серію з чотирьох маневрів на шляху до четвертої планеті Сонячної системи, перший з яких був успішно завершений на початку серпня. Наступна корекція орбіти буде проведена у вересні.

Серед наукових цілей місії - дослідження морфології та геологічних характеристик поверхні Марса, пошуки покладів льоду і осадових порід, вивчення іоносфери, магнітного поля і внутрішньої структури планети. Під час підготовки місії Державне космічне управління КНР співпрацювало з Європейським космічним агентством, Францією, Австрією й Аргентиною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини СвітуТехнології
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26