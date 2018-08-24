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Китайский патрульный корабль зашел в район спорных островов Дяоюйдао

Киев • УНН

 • 7501 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. Корабль береговой охраны КНР совершил патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом говорится в сообщении Управления морской полиции КНР, размещенном в пятницу на официальной странице ведомства в социальной сети Weibo, информирует УНН.

Китайский патрульный корабль зашел в район спорных островов Дяоюйдао

“Патрульный катер из отряда кораблей морской полиции Китая с бортовым номером 2305 24 августа совершил патрулирование в территориальных водах островов Дяоюйдао”, — сообщило ведомство.

Спор между Китаем и Японией вокруг островов Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года японское правительство “национализировало” эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе и привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. С тех пор корабли КНР регулярно появляются в районе островов и периодически демонстративно заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.

Как сообщал УНН, представители Соединенных Штатов и Китая в четверг завершили двухдневные переговоры по урегулированию торговых вопросов, об итогах консультаций члены делегаций будут докладывать руководству.

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