Китайский патрульный корабль зашел в район спорных островов Дяоюйдао
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Корабль береговой охраны КНР совершил патрулирование в районе спорных островов Дяоюйдао (Сенкаку) в Восточно-Китайском море. Об этом говорится в сообщении Управления морской полиции КНР, размещенном в пятницу на официальной странице ведомства в социальной сети Weibo, информирует УНН.
“Патрульный катер из отряда кораблей морской полиции Китая с бортовым номером 2305 24 августа совершил патрулирование в территориальных водах островов Дяоюйдао”, — сообщило ведомство.
Спор между Китаем и Японией вокруг островов Дяоюйдао обострился после того, как в сентябре 2012 года японское правительство “национализировало” эти острова, что вызвало волну возмущения в китайском обществе и привело к серьезному ухудшению двусторонних отношений. С тех пор корабли КНР регулярно появляются в районе островов и периодически демонстративно заходят в зону, которую Токио считает своими территориальными водами.
Как сообщал УНН, представители Соединенных Штатов и Китая в четверг завершили двухдневные переговоры по урегулированию торговых вопросов, об итогах консультаций члены делегаций будут докладывать руководству.