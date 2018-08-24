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Китайський патрульний корабель зайшов в район спірних островів Дяоюйдао

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Корабель берегової охорони КНР здійснив патрулювання в районі спірних островів Дяоюйдао (Сенкаку) в Східно-Китайському морі. Про це йдеться в повідомленні Управління морської поліції КНР, розміщеному в п’ятницю на офіційній сторінці відомства в соціальній мережі Weibo, інформує УНН.

Китайський патрульний корабель зайшов в район спірних островів Дяоюйдао

“Патрульний катер із загону кораблів морської поліції Китаю з бортовим номером 2305 24 серпня здійснив патрулювання в територіальних водах островів Дяоюйдао”, — повідомило відомство.

Суперечка між Китаєм і Японією навколо островів Дяоюйдао загострився після того, як у вересні 2012 року японський уряд “націоналізував” ці острови, що викликало хвилю обурення в китайському суспільстві і призвело до серйозного погіршення двосторонніх відносин. З тих пір кораблі КНР регулярно з’являються в районі островів і періодично демонстративно заходять в зону, яку Токіо вважає своїми територіальними водами.

Як повідомляв УНН, представники Сполучених Штатів та Китаю в четвер завершили дводенні переговори щодо врегулювання торговельних питань, про підсумки консультацій члени делегацій доповідатимуть керівництву.

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