Китайские власти блокируют в интернете выражения мнений против "пожизненного" правления председателя ЦК КПК

По данным China Digital Times, после того, как Компартия предложила снять ограничения на количество сроков для лидера страны, в “черном списке” появилось более 30 новых слов и выражений, заблокированных Weibo — самой популярной соцсетью Китая, сочетающей функции Twitter и Facebook.

Среди попавших в “черный список” слов и их сочетаний являются: “рабовладельческий строй”, “культ личности”, “да здравствует император”, “унаследовать престол”, “эмиграция”, “не согласен”. Заблокированным оказалось имя “пожизненного президента” Китая Юань Шикая и названия популярных антиутопий — “1984”, “Колхоз животных”, “О дивный новый мир”.

В Китае с начала 2000-х в стране действует “Большой фаервол”, который позволяет блокировать сайты, где отдельные словосочетания, слова и даже символы — на время или навсегда. Интернет-проект China Digital Times, созданный в Калифорнийском университете собирает “черный список” заблокированных слов и выражений — за семь лет в нем набралось около трех с половиной тысяч.

Как сообщал УНН, в Китае предложили снять ограничения сроков правления президента.