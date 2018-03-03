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Китайська влада блокує в інтернеті висловлення думок проти "довічного" правління голови ЦК КПК

Китайська влада блокує в інтернеті висловлення думок проти "довічного" правління голови ЦК КПК

Київ • УНН

 • 9588 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Влада стали блокувати в інтернеті вирази “культ особистості” і “не згоден”. Про це повідомляє УНН з посиланням на портал China Digital Times.

За даними China Digital Times, після того, як Компартія запропонувала зняти обмеження на кількість термінів для лідера країни, в “чорному списку” з’явилося більше 30 нових слів і виразів, заблокованих Weibo — найпопулярнішої соцмережі Китаю, що поєднує функції Twitter і Facebook.

Серед що потрапили в “чорний список” слів і їх поєднань є такі: “рабовласницький лад”, “культ особистості”, “хай живе імператор”, “успадкувати престол”, “еміграція”, “не згоден”. Заблокованим виявилося ім’я “довічного президента” Китаю Юань Шикая і назви популярних антиутопій — “1984”, “Колгосп тварин”, “Дивний новий світ”.

У Китаї з початку 2000-х в країні діє “Великий фаєрвол”, який дозволяє блокувати сайти, де окремі словосполучення, слова і навіть символи — на час або назавжди. Інтернет-проект China Digital Times, створений в Каліфорнійському університеті збирає “чорний список” заблокованих слів і виразів — за сім років в ньому набралося близько трьох з половиною тисяч.

Як повідомляв УНН, у Китаї запропонували зняти обмеження термінів правління президента.

 

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