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Китай сместил Россию со второго места на рынке вооружений

Киев • УНН

 • 19604 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Китай занимает второе место в мире по продаже оружия, опережая по этому показателю Россию и уступая лишь США. Такие данные опубликовал Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) в понедельник, 27 января. Исследование охватывает период с 2015 по 2017 годы, пишет УНН опираясь на DW.

Китай сместил Россию со второго места на рынке вооружений

Ранее компании из Китая из-за нехватки надежной информации не вносили в рейтинг 100 крупнейших игроков на рынке вооружений, который ежегодно публикуется SIPRI. Теперь эксперты собрали достоверную финансовую информацию о четырех китайских компаниях из различных источников, включая кредитные рейтинги, выводы аудиторов и ежегодные отчеты. Это крупнейший в стране производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China, госкорпорации Norinco (бронированные автомобили и системы противовоздушной обороны), China Electronics Technology Group (сонары, радары и электронное военное оборудование), а также China South Industries Group (бронированный автотранспорт).

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Эти корпорации войдут в топ-20, а три из них смогут занять места в топ-10, если учитывать их при составлении ежегодного рейтинга, отмечает SIPRI. Их совокупный объем продаж вооружений составляет 54,1 млрд долларов. В 2017 году в топ-20 рейтинга SIPRI входили 11 компаний из США, 6 из стран Западной Европы и 3 из России.

Эксперты не смогли получить подробную информацию о других компаниях военно-промышленного комплекса КНР — в частности, о двух крупнейших судостроительных предприятиях. Однако даже собранные данные позволяют предположить, что эти китайские компании выпускают больше кораблей, чем их самые конкуренты из США и Европы, отмечают авторы исследования.

Напомним, количество ядерного оружия в мире уменьшается, но вместо этого ее модернизируют.

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