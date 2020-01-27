Китай змістив Росію з другого місця на ринку озброєнь
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Китай займає друге місце в світі з продажу зброї, випереджаючи за цим показником Росію і поступаючись лише США. Такі дані опублікував Стокгольмський інститут дослідження проблем світу (SIPRI) у понеділок, 27 січня. Дослідження охоплює період з 2015 по 2017 роки, пише УНН спираючись на DW.
Раніше компанії з Китаю через брак надійної інформації не вносили в рейтинг 100 найбільших гравців на ринку озброєнь, який щорічно публікується SIPRI. Тепер експерти зібрали достовірну фінансову інформацію про чотирьох китайських компаніях з різних джерел, включаючи кредитні рейтинги, висновки аудиторів і щорічні звіти. Це найбільший в країні виробник авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, держкорпорації Norinco (броньовані автомобілі і системи протиповітряної оборони), China Electronics Technology Group (сонари, радари і електронне військове обладнання), а також China South Industries Group (броньований автотранспорт).
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Ці корпорації увійдуть в топ-20, а три з них зможуть зайняти місця в топ-10, якщо враховувати їх при складанні щорічного рейтингу, зазначає SIPRI. Їх сукупний обсяг продажів озброєнь становить 54,1 млрд доларів. У 2017 році в топ-20 рейтингу SIPRI входили 11 компаній з США, 6 з країн Західної Європи і 3 з Росії.
Експерти не змогли отримати детальну інформацію про інші компанії військово-промислового комплексу КНР — зокрема, про двох найбільших суднобудівних підприємствах. Однак навіть зібрані дані дозволяють припустити, що ці китайські компанії випускають більше кораблів, ніж їх найбільші конкуренти з США і Європи, відзначають автори дослідження.
Нагадаємо, кількість ядерної зброї у світі зменшується, але замість цього її модернізують.