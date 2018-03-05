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Китай увеличит военный бюджет в 2018 году до 175 млрд долларов

Китай увеличит военный бюджет в 2018 году до 175 млрд долларов

Киев  •  УНН

 • 10321 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Китай увеличит расходы на оборону в 2018 году на 8,1%, до 1,11 трлн юаней (около 175 млрд долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад о работе правительства, обнародованный в понедельник на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, передает УНН.

Оборонный бюджет Китая по своему объему занимает второе место в мире после расходов США. В 2017 году он был увеличен на 7% и впервые в истории преодолел отметку в 1 трлн юаней, достигнув 1,044 трлн юаней (около 151 97 млрд долларов).

Многие международные организации, в том числе SIPRI, полагают, что Китай существенно занижает официальные данные о военном бюджете, а его реальные расходы на оборону могут быть выше на 25-50%. По мнению военных аналитиков, публикуемые данные не включают в себя несколько очень объемных по финансированию статей: затраты на стратегические силы, оборонные научно-технические разработки, импорт иностранных вооружений, Народную вооруженную полицию (аналог внутренних войск) и другие полувоенные вооруженные формирования. К тому же не учитываются расходы провинциальных властей на военные нужды.

Как сообщал УНН, китайские власти блокируют в интернете выражения мнений против “пожизненного” правления председателя ЦК КПК.

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