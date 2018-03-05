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Китай збільшить військовий бюджет у 2018 році до 175 млрд доларів

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Китай збільшить витрати на оборону в 2018 році на 8,1%, до 1,11 трлн юанів (близько 175 млрд доларів). Про це повідомляє ТАСС з посиланням на доповідь про роботу уряду, оприлюднену в понеділок на щорічній сесії Всекитайських зборів народних представників, інформує УНН.

Оборонний бюджет Китаю за своїм обсягом займає друге місце в світі після витрат США. У 2017 році він був збільшений на 7% і вперше в історії подолав позначку в 1 трлн юанів, досягнувши 1,044 трлн юанів (близько 151,97 млрд доларів).

Багато міжнародних організацій, в тому числі SIPRI, вважають, що Китай істотно занижує офіційні дані про військовий бюджет, а його реальні витрати на оборону можуть бути вище на 25-50%. На думку військових аналітиків, що опубліковані дані не включають в себе кілька дуже об’ємних по фінансуванню статей: витрати на стратегічні сили, оборонні науково-технічні розробки, імпорт іноземних озброєнь, Народну озброєну поліцію (аналог внутрішніх військ) та інші напіввійськові збройні формування. До того ж не враховуються витрати провінційної влади на військові потреби.

Як повідомляв УНН, китайська влада блокує в інтернеті висловлення думок проти “довічного” правління голови ЦК КПК.

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