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Китай запустил зонд на темную сторону Луны

Киев • УНН

 • 12590 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Китай в субботу, 8 декабря, запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны. Запуск космического аппарата стал очередным шагом китайской программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Китай запустил зонд на темную сторону Луны

“Ожидается, что зонд под названием Chang’e-4 должен сесть у Южного полюса Луны. Ранее космические аппараты уже осматривали темную поверхность Луны, но пока не приземлялись на ней. Зонд оборудован панорамной камерой и измерительными приборами”, — говорится в издании.

Китай амбициозные планы в космосе: к 2020 году страна планирует отправить на Луну луноход, построить к 2022 году собственную космическую станцию, а также отправить к 2029 году исследовательскую миссию на Юпитер.

Как сообщал УНН, в NASA обнародовали сенсационную запись — теперь каждый может услышать, как шумит ветер на Марсе. Звук записала межпланетная станция Mars InSight, которая высадилась на Марсе и отправила запись на Землю.

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