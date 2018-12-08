Китай запустил зонд на темную сторону Луны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Китай в субботу, 8 декабря, запустил первый в мире зонд для исследования темной стороны Луны. Запуск космического аппарата стал очередным шагом китайской программы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Ожидается, что зонд под названием Chang’e-4 должен сесть у Южного полюса Луны. Ранее космические аппараты уже осматривали темную поверхность Луны, но пока не приземлялись на ней. Зонд оборудован панорамной камерой и измерительными приборами”, — говорится в издании.
Китай амбициозные планы в космосе: к 2020 году страна планирует отправить на Луну луноход, построить к 2022 году собственную космическую станцию, а также отправить к 2029 году исследовательскую миссию на Юпитер.
Как сообщал УНН, в NASA обнародовали сенсационную запись — теперь каждый может услышать, как шумит ветер на Марсе. Звук записала межпланетная станция Mars InSight, которая высадилась на Марсе и отправила запись на Землю.