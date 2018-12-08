Китай відправив зонд на темну сторону Місяця
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Китай у суботу, 8 грудня, запустив перший у світі зонд для дослідження темної сторони Місяця. Запуск космічного апарата став черговим кроком китайської програми. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
“Очікується, що зонд під назвою Chang’e-4 має сісти біля Південного полюса Місяця. Раніше космічні апарати вже оглядали темну поверхню Місяця, але досі не приземлялися на ній. Зонд обладнаний панорамною камерою та вимірювальними приладами”, — йдеться у виданні.
Китай має амбіційні плани в космосі: до 2020 року країна планує відправити на Місяць місяцехід, збудувати до 2022 року власну космічну станцію, а також відправити до 2029 року дослідницьку місію на Юпітер.
Як повідомляв УНН, у NASA оприлюднили сенсаційний запис — тепер кожен може почути, як шумить вітер на Марсі. Звук записала міжпланетна станція Mars InSight, яка висадилась на Марсі і відправила запис на Землю.