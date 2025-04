Звуки Марсу: у NASA опублікували незвичний запис

"Люди ніколи раніше не чули шум вітру на Марсі! Послухайте шум вітру на Марсі, який записав Mars InSight" - написав він.

Також Брайденстайн додав, що найкраще слухати "як марсіанські вітри проносяться над нашою Землею" з навушниками чи сабвуфером.

Раніше NASA опублікувало знімок Hubble 25-річної давнини, зроблений під час першої місії.

Нагадаємо, пілотований політ на Марс, імовірно, відбудеться в 2030-х роках, після того як буде створена необхідна інфраструктура для такої експедиції. Про це заявив у понеділок директор NASA Джим Брайденстайн в ході брифінгу за підсумками посадки на Марсі автоматичної станції Mars InSight.

Американське космічне агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опублікувало перші знімки зонду InSight lander, який нещодавно здійснив посадку на Марс.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 7 грудня 2018 р.