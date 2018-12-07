Звуки Марсу: у NASA опублікували незвичний запис

КИЇВ. 7 грудня. УНН. У NASA оприлюднили сенсаційний запис - тепер кожен може почути, як шумить вітер на Марсі. Звук записала міжпланетна станція Mars InSight, яка висадилась на Марсі і відправила запис на Землю. Про це повідомив директор NASA Джим Брайденстайн у Twitter, передає УНН.