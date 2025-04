Звуки Марса: в NASA опубликовали необычную запись

"Люди никогда раньше не слышали шум ветра на Марсе! Послушайте шум ветра на Марсе, который записал Mars InSight", - написал он.

Также Брайденстайн добавил, что лучше слушать "как марсианские ветры проносятся над нашей Землей" с наушниками или сабвуфером.

Ранее NASA опубликовало снимок Hubble 25-летней давности, сделанный во время первой миссии.

Напомним, пилотируемый полет на Марс, вероятно, состоится в 2030-х годах, после того как будет создана необходимая инфраструктура для такой экспедиции. Об этом заявил в понедельник директор NASA Джим Брайденстайн в ходе брифинга по итогам посадки на Марсе автоматической станции Mars InSight.

Американское космическое агентство National Aeronautics and Space Administration (NASA) опубликовало первые снимки зонда InSight lander, который недавно совершил посадку на Марс.

BREAKING: Humans have never before heard the sound of wind on Mars until now! Listen to #SoundsOfMars as recorded by @NASAInSight as Martian winds swept over our lander. Best with headphones or a subwoofer. https://t.co/VreQxcAnAM pic.twitter.com/yd98NgZgR3

- Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 7 декабря 2018