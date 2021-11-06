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Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Yaogan-35

Киев • УНН

 • 25723 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Китай в субботу осуществил успешный запуск группы из трех спутников дистанционного зондирования Земли Yaogan-35. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, пишет УНН.

Китай запустил группу спутников дистанционного зондирования Yaogan-35

Детали

По его данным, запуск состоялся в 11:00 по местному времени (05:00 по киевскому времени) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань при помощи ракеты-носителя Long March-2D (CZ-2D, "Чанчжэн-2Д").

Спутники серии Yaogan спроектированы для исследования земной поверхности, оценки урожайности, они могут использоваться при ликвидации последствий стихийных бедствий. Ряд иностранных аналитиков полагает, что по меньшей мере несколько космических аппаратов серии Yaogan могут быть также военными спутниками оптико-электронной разведки.

China launches three new remote-sensing satellites pic.twitter.com/o5qLPdXp8k

— CGTN (@CGTNOfficial) November 6, 2021

Справка

Первый китайский спутник дистанционного зондирования Земли серии Yaogan был выведен на орбиту в 2006 году. Нынешний запуск стал 396-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

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