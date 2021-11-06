Китай запустив групу супутників дистанційного зондування Yaogan-35

Деталі

За його даними, запуск відбувся об 11:00 за місцевим часом (05:00 за київським часом) з космодрому Січан в південно-західній провінції Сичуань за допомогою ракети-носія Long March-2D (CZ-2D “Чанчжен-2д”).

Супутники серії Yaogan спроектовані для дослідження земної поверхні, оцінки врожайності, вони можуть використовуватися при ліквідації наслідків стихійних лих. Ряд іноземних аналітиків вважає, що щонайменше декілька космічних апаратів серії Yaogan можуть бути також військовими супутниками оптико-електронної розвідки.

China launches three new remote — sensing satellitespic.twitter.com/o5qLPdXp8k

Довідка

Перший китайський супутник дистанційного зондування Землі серії Yaogan був виведений на орбіту в 2006 році. Нинішній запуск став 396-м за рахунком для ракет-носіїв серії “Чанчжен”.