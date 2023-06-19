Китай заверил, что не будет предоставлять россии оружие: Блинкен после переговоров с Си Цзиньпином

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"Китай заверил, что не предоставлял и не будет предоставлять летальную помощь россии. Однако мы постоянно обеспокоены китайскими фирмами - компаниями, которые могут предоставлять технологии, которые россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительным в этом отношении", - заявил Блинкен.

В то же время добавил, что подобные заявления Китай объявлял и раньше: "Это то, что Китай говорил в последние недели, и неоднократно говорил не только нам, но и многим другим странам, которые выражали это беспокойство".

Детали

Кроме этого, во время встречи Блинкен сказал Си, что "в интересах мира", если Пекин и Вашингтон будут поддерживать устойчивые связи, и отметил, что разговоры с другими китайскими чиновниками были "откровенными и продуктивными".

"Стороны также достигли прогресса и договорились по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо", - отметил госсекретарь.

Отмечается, что позитивный тон, который возник после визита Блинкена в Пекин, повысит ожидания, что отношения между двумя сверхдержавами могут достичь более стабильной основы, поскольку союзники США и некоторые из крупнейших торговых партнеров Китая "попадают под перекрестный огонь из-за разорванных связей". Как пишет Bloomberg, встреча Блинкена с Си также закладывает основу для личных переговоров китайского лидера и президента США Джо Байдена позже в этом году.

Основатель Центра Китая и глобализации Генри Ван отметил, что визит госсекретаря станет катализатором для большего двустороннего взаимодействия между двумя странами.

"Блинкен закладывает основу для будущего взаимодействия между различными уровнями правительства, бизнес-сообществом, академической средой и исследованиями. Он принес период стабилизации, ослабление напряжения по крайней мере на вторую половину года", - добавил Ван.

Дополнение

Американо-китайские отношения упали до самой низкой точки за десятилетие в феврале после того, как китайский воздушный шар-шпион пролетел воздушным пространством США, вынудив Блинкена отменить поездку в Пекин. С тех пор администрация Байдена работает над восстановлением связей с Китаем, чтобы уменьшить риск возникновения конфликта между двумя ядерными державами.

Си также имеет причины хотеть охладить напряженность, пишет Bloomberg. Пекин сталкивается со все более сложным геополитическим ландшафтом, поскольку Вашингтон блокируют доступ Китая к высокотехнологичным микросхемам, чтобы помешать его военному прогрессу, и давит на Си, чтобы тот осудил полномасштабное вторжение россии в Украину.

Напомним

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с секретарем Государственного департамента США Энтони Блинкеном заявил, что мир нуждается в "стабильных китайско-американских отношениях", и призвал Соединённые Штаты "принять рациональную и прагматичную позицию".