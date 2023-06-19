Китай заверил, что не будет предоставлять россии оружие: Блинкен после переговоров с Си Цзиньпином

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 26513 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 56399 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 62256 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 170752 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 93073 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 98984 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 288872 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 79795 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 130300 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169416 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
54%
Популярные новости

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 130452 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 212259 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 112419 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 67167 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 47278 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 170725 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 214184 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 288852 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 306002 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 355750 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 14774 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 48675 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 68567 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 113755 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 67338 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Китай заверил, что не будет предоставлять россии оружие: Блинкен после переговоров с Си Цзиньпином

Киев • УНН

 • 1345536 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Государственный секретарь США Энтони Блинкен после разговора с лидером Китая Си Цзиньпином заявил, что Пекин заверил в том, что не предоставлял и не будет предоставлять летальной помощи россии. Кроме этого, он сообщил, что стороны достигли прогресса и договорились по некоторым конкретным вопросам, пишет УНН со ссылкой на CNN, Bloomberg.

Китай заверил, что не будет предоставлять россии оружие: Блинкен после переговоров с Си Цзиньпином

Цитата

"Китай заверил, что не предоставлял и не будет предоставлять летальную помощь россии. Однако мы постоянно обеспокоены китайскими фирмами - компаниями, которые могут предоставлять технологии, которые россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине. И мы попросили китайское правительство быть очень бдительным в этом отношении", - заявил Блинкен.

В то же время добавил, что подобные заявления Китай объявлял и раньше: "Это то, что Китай говорил в последние недели, и неоднократно говорил не только нам, но и многим другим странам, которые выражали это беспокойство".

Детали

Кроме этого, во время встречи Блинкен сказал Си, что "в интересах мира", если Пекин и Вашингтон будут поддерживать устойчивые связи, и отметил, что разговоры с другими китайскими чиновниками были "откровенными и продуктивными".

"Стороны также достигли прогресса и договорились по некоторым конкретным вопросам. Это очень хорошо", - отметил госсекретарь.

Отмечается, что позитивный тон, который возник после визита Блинкена в Пекин, повысит ожидания, что отношения между двумя сверхдержавами могут достичь более стабильной основы, поскольку союзники США и некоторые из крупнейших торговых партнеров Китая "попадают под перекрестный огонь из-за разорванных связей". Как пишет Bloomberg, встреча Блинкена с Си также закладывает основу для личных переговоров  китайского лидера и президента США Джо Байдена позже в этом году.

Основатель Центра Китая и глобализации Генри Ван отметил, что визит госсекретаря станет катализатором для большего двустороннего взаимодействия между двумя странами. 

"Блинкен закладывает основу для будущего взаимодействия между различными уровнями правительства, бизнес-сообществом, академической средой и исследованиями. Он принес период стабилизации, ослабление напряжения по крайней мере на вторую половину года", - добавил Ван.

Дополнение

Американо-китайские отношения упали до самой низкой точки за десятилетие в феврале после того, как китайский воздушный шар-шпион пролетел воздушным пространством США, вынудив Блинкена отменить поездку в Пекин. С тех пор администрация Байдена работает над восстановлением связей с Китаем, чтобы уменьшить риск возникновения конфликта между двумя ядерными державами.

Си также имеет причины хотеть охладить напряженность, пишет Bloomberg. Пекин сталкивается со все более сложным геополитическим ландшафтом, поскольку Вашингтон блокируют доступ Китая к высокотехнологичным микросхемам, чтобы помешать его военному прогрессу, и давит на Си, чтобы тот осудил полномасштабное вторжение россии в Украину. 

Напомним

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с секретарем Государственного департамента США Энтони Блинкеном заявил, что мир нуждается в "стабильных китайско-американских отношениях", и призвал Соединённые Штаты "принять рациональную и прагматичную позицию".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.58
Bitcoin
$78,494.30
S&P 500
$5,184.77
Tesla
$242.46
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,015.41
Ethereum
$1,530.33