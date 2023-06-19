"Світ потребує стабільних китайсько-американських відносин": Сі під час зустрічі з Блінкеном в Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з секретарем Державного департаменту США Ентоні Блінкеном заявив, що світ потребує "стабільних китайсько-американських відносин", і закликав Сполучені Штати "прийняти раціональну та прагматичну позицію". Про це інформує УНН, посилаючись на заяву речниці МЗС КНР Хуа Чуньїн.
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"Президент Сі сказав, що взаємодія між державами завжди має базуватися на взаємній повазі та щирості. Сподіваємося, цей візит міністра Блінкена може зробити позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин...
Президент Сі підкреслив, що світ потребує стабільних китайсько-американських відносин. Майбутнє людства залежить від того, чи зможуть ці дві країни знайти правильний шлях порозуміння", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що під час зустрічі лідер Китаю наголосив, що обидві країни "повинні діяти з почуттям відповідальності перед історією, перед народом і перед світом", а також підтримувати відносини "належним чином". Сі також закликав американську сторону прийняти "раціональну та прагматичну позицію" та працювати з Китаєм у тому ж напрямку.
"Таким чином вони можуть зробити свій внесок у глобальний мир і розвиток, а також допомогти зробити світ, який мінливий і турбулентний, більш стабільним, певним і конструктивним. Президент Сі підкреслив, що обидві сторони повинні залишатися відданими спільним розумінням, яких він і президент Байден досягли на Балі, і втілити позитивні заяви в дії, щоб стабілізувати та покращити китайсько-американські відносини", - йдеться в заяві.
Своєю чергою, Блінкен заявив, що Сполучені Штати мають намір повернутися до порядку денного, визначеного лідерами на Балі. Він зазначив, що Вашингтон дотримується зобов’язань, взятих президентом США Джо Байденом.
"США дотримуються зобов’язань, взятих президентом Байденом, а саме: США не прагнуть до нової холодної війни, вони не прагнуть змінити систему Китаю, їхні альянси не спрямовані проти Китаю, вони не підтримують незалежність Тайваню, і не шукають конфлікту з Китаєм", - повідомила речниця МЗС Китаю.
Повідомляється, що американська сторона сподівається на взаємодію на високому рівні з китайською стороною, зберігаючи відкриті лінії зв’язку, відповідально керуючи розбіжностями та продовжуючи діалог, обміни та співпрацю.
Нагадаємо
Глава Китаю Сі Цзіньпін і держсекретар США Ентоні Блінкен зустрілися в Пекіні в понеділок, що стало потенційно важливим кроком на шляху до налагодження американсько-китайських відносин після того, як вони переживали спад через суперечку про китайську повітряну кулю для спостереження на початку цього року.