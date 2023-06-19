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"Мир нуждается в стабильных китайско-американских отношениях": Си во время встречи с Блинкеном в Пекине

Киев • УНН

 • 321537 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с секретарем Государственного департамента США Энтони Блинкеном заявил, что мир нуждается в "стабильных китайско-американских отношениях", и призвал Соединенные Штаты "принять рациональную и прагматичную позицию". Об этом информирует УНН, ссылаясь на заявление пресс-секретаря МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мир нуждается в стабильных китайско-американских отношениях": Си во время встречи с Блинкеном в Пекине

Цитата

"Президент Си сказал, что взаимодействие между государствами всегда должно базироваться на взаимном уважении и искренности. Надеемся, этот визит министра Блинкена может внести положительный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений...

Президент Си подчеркнул, что мир нуждается в стабильных китайско-американских отношениях. Будущее человечества зависит от того, смогут ли эти две страны найти правильный путь взаимопонимания", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что во время встречи лидер Китая подчеркнул, что обе страны "должны действовать с чувством ответственности перед историей, перед народом и перед миром", а также поддерживать отношения "должным образом". Си также призвал американскую сторону принять "рациональную и прагматичную позицию" и работать с Китаем в том же направлении.

"Таким образом они могут внести свой вклад в глобальный мир и развитие, а также помочь сделать мир, который изменчив и турбулентен, более стабильным, определённым и конструктивным. Президент Си подчеркнул, что обе стороны должны оставаться преданными общим пониманиям, которых он и президент Байден достигли на Бали, и воплотить позитивные заявления в действия, чтобы стабилизировать и улучшить китайско-американские отношения", - говорится в заявлении.

В свою очередь, Блинкен заявил, что Соединенные Штаты намерены вернуться к повестке дня, определенной лидерами на Бали. Он отметил, что Вашингтон придерживается обязательств, взятых президентом США Джо Байденом.

"США придерживаются обязательств, взятых президентом Байденом, а именно: США не стремятся к новой холодной войне, они не стремятся изменить систему Китая, их альянсы не направлены против Китая, они не поддерживают независимость Тайваня, и не ищут конфликта с Китаем", - сообщила пресс-секретарь МИД Китая.

Сообщается, что американская сторона надеется на взаимодействие на высоком уровне с китайской стороной, сохраняя открытые линии связи, ответственно управляя разногласиями и продолжая диалог, обмены и сотрудничество.

Напомним

Глава Китая Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен встретились в Пекине в понедельник, что стало потенциально важным шагом на пути к налаживанию американо-китайских отношений после того, как они переживали спад из-за спора о китайском воздушном шаре для наблюдения в начале этого года.

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