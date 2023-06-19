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Китай запевнив, що не надаватиме росії зброю: Блінкен після перемовин з Сі Цзіньпіном

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Державний секретар США Ентоні Блінкен після розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявив, що Пекін запевнив у тому, що надавав і не надаватиме летальної допомоги росії. Крім цього, він повідомив, що сторони досягли прогресу та домовилися з деяких конкретних питань, пише УНН з посиланням на CNN, Bloomberg.

Китай запевнив, що не надаватиме росії зброю: Блінкен після перемовин з Сі Цзіньпіном

Цитата

"Китай запевнив, що не надавав і не надаватиме летальної допомоги росії... Однак ми постійно занепокоєні китайськими фірмами - компаніями, які можуть надавати технології, які росія може використати для просування своєї агресії в Україні. І ми попросили китайський уряд бути дуже пильним щодо цього", - заявив Блінкен.

Водночас додав, що схожі заяви Китай оголошував і раніше: "Це те, що Китай говорив останніми тижнями, і неодноразово говорив не тільки нам, але й багатьом іншим країнам, які висловлювали це занепокоєння".

Деталі

Крім цього, під час зустрічі Блінкен сказав Сі, що "в інтересах світу", якщо Пекін та Вашингтон підтримуватимуть стійкі зв'язки, і відзначив, що розмови з іншими китайськими посадовцями були "відвертими та продуктивними".

"Сторони також досягли прогресу та домовилися з деяких конкретних питань. Це дуже добре", - зазначив держсекретар.

Зазначається, що позитивний тон, який виник після візиту Блінкена до Пекіна, підвищить очікування, що відносини між двома наддержавами можуть досягти більш стабільної основи, оскільки союзники США та деякі з найбільших торговельних партнерів Китаю "потрапляють у перехресний вогонь через розірвані зв’язки". Як пише Bloomberg, зустріч Блінкена з Сі також закладає основу для особистих переговорів  китайського лідера та президента США Джо Байдена пізніше цього року.

Засновник Центру Китаю та глобалізації Генрі Ван зазначив, що візит держсекретаря стане каталізатором для більшої двосторонньої взаємодії між двома країнами. 

"Блінкен закладає основу для майбутньої взаємодії між різними рівнями уряду, бізнес-спільнотою, академічним середовищем і дослідженнями. Він приніс період стабілізації, послаблення напруги принаймні на другу половину року", - додав Ван.

Доповнення

Американо-китайські відносини впали до найнижчої точки за десятиліття в лютому після того, як китайська повітряна куля-шпигун пролетіла повітряним простором США, змусивши Блінкена скасувати поїздку до Пекіна. Відтоді адміністрація Байдена працює над відновленням зв’язків з Китаєм, щоб зменшити ризик виникнення конфлікту між двома ядерними державами.

Сі також має причини хотіти охолодити напруженість, пише Bloomberg. Пекін стикається з дедалі складнішим геополітичним ландшафтом, оскільки Вашингтон блокують доступ Китаю до високотехнологічних мікросхем, щоб перешкодити його військовому прогресу, і тисне на Сі, щоб той засудив повномасштабне вторгнення росії в Україну. 

Нагадаємо

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі з секретарем Державного департаменту США Ентоні Блінкеном заявив, що світ потребує "стабільних китайсько-американських відносин", і закликав Сполучені Штати "прийняти раціональну та прагматичну позицію".

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