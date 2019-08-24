Китай ввел новые пошлины на несколько тысяч американских товаров
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Руководство Китая приняло решение о введении пошлин на американские товары, общая сумма которых составляет 75 млрд долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Пошлины составят от 5% до 10% и коснутся более пяти тысяч категорий товаров.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.