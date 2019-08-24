Китай ввел новые пошлины на несколько тысяч американских товаров

Пошлины составят от 5% до 10% и коснутся более пяти тысяч категорий товаров.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.